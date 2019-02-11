Александр Георгиев: "Это был особенный день рождения"

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (4:1) отметил, что не уделял особого внимания поздравлениям с днем рождения. Россиянину исполнилось 22 года 10 ферваля. В игре с "Мэйпл Ливз" он отразил 55 бросков из 56.

- Это был особенный день рождения, и я старался не уделять внимания поздравлениям - предстояла важная игра, - приводит пресс-служба "Рейнджерс" слова Георгиева. - Рад, что все закончилось именно так.

Георгиев стал вторым вратарем "Рейнджерс" по количеству сэйвов. Первый результат принадлежит Мартину Рихтеру, который в 1991 году отразил 59 бросков.