Алекс Пьетранджело: "В "Сент-Луисе" собралась кучка неблагополучных индивидуальностей"

Защитник "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело после чемпионского парада в честь победы в Кубке Стэнли отметил, что команда провела потрясающий сезон. По его словам, победа посвящается болельщикам и семьям.

– Было потрясающе, честно вам скажу. Это невероятно. Невероятно, – цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ. - Мы все знаем, что это такое. И это все для болельщиков, для семьи. В интервью в конце сезона я говорил, что у нас в команде собралась кучка неблагополучных индивидуальностей. От тренеров и далее, и вот мы где оказались. Посмотрите на это. Это потрясающе. Потрясающе.