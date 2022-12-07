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Сегодня, 17:04

Макдэвид — о карьере Овечкина: «Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид восхитился карьерой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером НХЛ всех времен Уэйном Гретцки. На данный момент в активе Овечкина 793 заброшенные шайбы, на счету Гретцки 894 гола.

«Овечкин вот-вот обойдет Горди Хоу. Это уже выдающееся достижение. Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг.

Его голевое чутье — это нечто. Кажется, он всегда знает, где ему нужно быть в момент броска. Он способен все решить в один момент и найти точку для броска», — цитирует Макдэвида Edmonton Sun.

37-летний Овечкин в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ провел 27 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.

Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 26 21 5 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
7 Филадельфия 26 9 17 23
8 Коламбус 24 8 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 26 14 12 28
5 Калгари 25 12 13 27
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 27 7 20 17
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
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5.12
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11.12
12.12
7.12 03:00
Нью-Джерси – Чикаго
 3 : 0
7.12 03:00
Оттава – Лос-Анджелес
 2 : 5
7.12 03:00
Питтсбург – Коламбус
 4 : 1
7.12 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 2 : 4
7.12 03:30
Айлендерс – Сент-Луис
 4 : 7
7.12 04:00
Виннипег – Флорида
 5 : 2
7.12 04:30
Даллас – Торонто
 0 : 4
7.12 06:00
Анахайм – Каролина
 4 : 3 ОТ
7.12 06:00
Сиэтл – Монреаль
 2 : 4
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 26 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 41
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 22
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 26 19
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

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Илья Самсонов

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