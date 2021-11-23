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Агент нападающего «Ванкувера» Бесера не исключил вариант обмена игрока

20:07
Брок Бесер. Фото Getty Images
Брок Бесер. Фото Getty Images
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Агент нападающего «Ванкувера» Брока Бесера Бен Ханкинсон заявил, что его клиента могут обменять по ходу сезона.

«Брок понимает, что это — часть бизнеса. Но хочу отметить, что его все устраивает в «Ванкувере», — приводит слова агента журналист Рик Даливал.

Контракт 24-летнего форварда с «Кэнакс» истекает следующим летом. По нынешнему договору он получает 5,875 миллиона долларов в год.

В этом сезоне форвард набрал 8 (4+4) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора
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