Агент нападающего «Ванкувера» Бесера не исключил вариант обмена игрока
20:07
Агент нападающего «Ванкувера» Брока Бесера Бен Ханкинсон заявил, что его клиента могут обменять по ходу сезона.
«Брок понимает, что это — часть бизнеса. Но хочу отметить, что его все устраивает в «Ванкувере», — приводит слова агента журналист Рик Даливал.
Контракт 24-летнего форварда с «Кэнакс» истекает следующим летом. По нынешнему договору он получает 5,875 миллиона долларов в год.
В этом сезоне форвард набрал 8 (4+4) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.
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