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Хара попал в ковид-протокол, Голышев вызван на замену травмированному Нельсону

21:00
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Защитник «Айлендерс» Здено Хара попал в ковид-протокол НХЛ. Словак пропустит как минимум несколько дней, сообщает журналист Артур Стэйпл.

Также клуб из-за травмы потерял нападающего Брока Нельсона. Форвард пропустит из-за повреждения 2-4 недели.

Ему на замену из фарм-клуба вызван российский нападающий Анатолий Голышев.

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Иван Шитик все материалы автора
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