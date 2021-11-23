Хара попал в ковид-протокол, Голышев вызван на замену травмированному Нельсону

Защитник «Айлендерс» Здено Хара попал в ковид-протокол НХЛ. Словак пропустит как минимум несколько дней, сообщает журналист Артур Стэйпл.

Также клуб из-за травмы потерял нападающего Брока Нельсона. Форвард пропустит из-за повреждения 2-4 недели.

Ему на замену из фарм-клуба вызван российский нападающий Анатолий Голышев.