Агент Мичкова запланировал интервью с несколькими клубами НХЛ перед драфтом

Известный североамериканский журналист и аналитик Боб Маккензи сообщил, что российский форвард Матвей Мичков прибудет в Нэшвилл на следующей неделе для участия в драфте НХЛ-2023.

По данным источника, агент игрока Макс Моливер запланировал интервью с несколькими клубами перед драфтом. В том числе с теми, кто обладает драфт-пиками в топ-10.

В прошедшем сезоне форвард выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле на домашней арене «Предаторз».