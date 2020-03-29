Защитник «Аризоны» Илья Любушкин в интервью «СЭ» рассказал о своей безголевой серии. Он не может поразить ворота соперника 92 матча.

— Да я больше всех возмущался, что сезон прервали и ходили разговоры, что его не доиграют. Эй, говорю, мне гол-то надо забить. Но если серьезно, то моменты у меня были. Иногда не попадал по воротам, иногда просто не везло, иногда мешали рикошеты. Понятно, что хотелось бы оформить первую шайбу, тем более, хорошая статистика сказывается на контракте. Никто не вспомнит, что у тебя 150 силовых приемов. Будут смотреть на голы и передачи.

— А надо бы и на хиты смотреть.

— Между прочим, у меня их гораздо меньше, чем в прошлом сезоне. Я вообще не выхожу на площадку с мыслью, вот сейчас кого-нибудь встречу. Надо — применю.

«В НХЛ бьют больно, но Артюхин бьет больнее». Интервью с российским защитником «Аризоны»