36-летний вратарь «Бостона» Галак выйдет на рынок свободных агентов

Вратарь Ярослав Галак покинет «Бостон». 36-летний игрок выйдет на рынок свободных агентов 28 июля, сообщил в Twitter агент голкипера Аллан Уолш.

Уолш сообщил, что Галак ищет роль, аналогичную той, которая была у него в «Бостоне».

В минувшем сезоне словак провел 19 матчей в регулярном чемпионате, отразив 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,53.