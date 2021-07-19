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36-летний вратарь «Бостона» Галак выйдет на рынок свободных агентов

17:03
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Вратарь Ярослав Галак покинет «Бостон». 36-летний игрок выйдет на рынок свободных агентов 28 июля, сообщил в Twitter агент голкипера Аллан Уолш.

Уолш сообщил, что Галак ищет роль, аналогичную той, которая была у него в «Бостоне».

В минувшем сезоне словак провел 19 матчей в регулярном чемпионате, отразив 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,53.

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Иван Шитик все материалы автора

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