Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Молодой защитник «Нэшвилла» совершил каминг-аут

16:48
Люк Прокоп. Фото Twitter
Люк Прокоп. Фото Twitter
Теги:

Молодой защитник «Нэшвилла» Люк Прокоп опубликовал важный пост в своем Twitter. Он открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Прокоп был выбран на драфте-2020 под общим 73-м номером «Нэшвиллом». Последние несколько сезонов 19-летний защитник выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Калгари».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Моргенштерн собрался стать звездой поп-ММА. Бойцы его ненавидят, но ему это по кайфу
В матче первенства Нижегородской области игроки решили разыграть пенальти: что из этого вышло. Видео
Месси снова главный претендент на «Золотой мяч». Кто может остановить аргентинца?
Олимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
10
Офсайд