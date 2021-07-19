Молодой защитник «Нэшвилла» совершил каминг-аут

Молодой защитник «Нэшвилла» Люк Прокоп опубликовал важный пост в своем Twitter. Он открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Прокоп был выбран на драфте-2020 под общим 73-м номером «Нэшвиллом». Последние несколько сезонов 19-летний защитник выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Калгари».