Молодой защитник «Нэшвилла» совершил каминг-аут
16:48
Молодой защитник «Нэшвилла» Люк Прокоп опубликовал важный пост в своем Twitter. Он открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Прокоп был выбран на драфте-2020 под общим 73-м номером «Нэшвиллом». Последние несколько сезонов 19-летний защитник выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Калгари».
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