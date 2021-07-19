Руководство «Сиэтла» дало генеральному менеджеру разрешение выбрать Прайса на драфте расширения

«Сиэтл» внимательно изучает ситуацию с голкипером Кэри Прайсом, которого «Монреаль» не стал защищать на драфте расширения. Руководство клуба дало разрешение генеральному менеджеру Рону Фрэнсису забрать права на игрока, если тот будет уверен в физическом здоровье вратаря, сообщает в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

Напомним, канадский голкипер имеет на руках контракт на 10,5 миллиона долларов в год до окончания сезона-2025/26.

По сведениям источника, на неделе 33-летний канадец посетит врача в Нью-Йорке по поводу проблемы с коленом, возможна операция.