35 игроков НХЛ сдали положительный тест на коронавирус

Национальная хоккейная лига уточнила, что 35 игроков сдали положительные тесты на коронавирус за все время проверок, сообщает Sportsnet.

На понедельник, 6 июля, 396 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона. Открытие тренировочных лагерей планируется в середине июля.

Регулярный сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.