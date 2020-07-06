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35 игроков НХЛ сдали положительный тест на коронавирус

6 июля 2020, 18:50
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Национальная хоккейная лига уточнила, что 35 игроков сдали положительные тесты на коронавирус за все время проверок, сообщает Sportsnet.

На понедельник, 6 июля, 396 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона. Открытие тренировочных лагерей планируется в середине июля.

Регулярный сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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