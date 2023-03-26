Карлссон стал четвертым защитником за последние 30 лет в НХЛ с 90 очками в сезоне

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился ассистентским дублем в матче с «Калгари» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ. У шведа в этом сезоне 90 (22+68) очков в 73 матчах.

Таким образом, 32-летний хоккеист стал четвертым за последние 30 лет защитником, который набрал 90 очков в сезоне.

Ранее такой результат показывали Фил Хаусли (97 очков) в сезоне-1992/93, Рэй Бурк (91) в сезоне-1993/94 и Роман Йози (96) в сезоне-2021/22.