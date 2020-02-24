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27 лет назад Могильный забросил четыре шайбы в ворота «Детройта»

21:10
Александр Могильный. Фото nhl.com
Александр Могильный. Фото nhl.com
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24 февраля 1993 года форвард «Баффало» Александр Могильный забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (10:7).

Для российского форварда этот покер стал вторым в НХЛ — 10 февраля того же года Могильный забросил четыре шайбы в ворота «Виннипега» (6:2).

Также этот покер стал третьим среди россиян в НХЛ. 12 октября 1992 года форвард «Ванкувера» Павел Буре забил четыре гола «Виннипегу» (8:1).

Могильный выступал за «Баффало» с 1989 по 1995 год.

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