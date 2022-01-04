Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Драйзайтль и Макдэвид не смогли оторваться от Овечкина

Сегодня, 4 января, «Эдмонтон» проиграл «Рейнджерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форварды «Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид не набрали очков.

Таким образом, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает отставать от них в таблице лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22 на 2 и 3 очка соотчетственно.

Макдэвид занимает первое место — 53 очка, а Драйзайтль — второе — 52 очка.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 очка (19+34).

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 очка (25+27).

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 очков (24+26).

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 40 очков (11+29).

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 39 очков (16+23).

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 39 очков (13+26).