20 сэйвов Бобровского и гол Панарина помогли "Коламбусу" обыграть "Вашингтон"

"Коламбус" на своем льду выиграл у "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Это четвертая подряд победа "Блю Джэкетс".

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в концовке встречи поразил пустые ворота "Кэпиталз", а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский отразил все 20 бросков по своим воротам.

Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Вашингтон" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Дюклер - 11 (Бьоркстранд, Веренски), 26:32 - 1:0. Фолиньо - 14 (Джонс, Мюррей), 56:13 - 2:0. Панарин - 22 (п.в., Андерсон), 59:50 - 3:0.

Вратари: Бобровский - Холтби (57:19 - 59:50).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 32 (11+13+8) - 20 (4+3+13).

Наши: Панарин (21.16/2/+1) - Кузнецов (17.35/2/-2), Овечкин (21.08/2/-2), Орлов (18.51/5/0).

13 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.