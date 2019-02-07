2 очка Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон"

"Рейнджерс" по буллитам обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Команда из Нью-Йорка одержала победу после двух подряд поражений.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Бостон" – 4:3 Б (1:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зибанежад – 22 (Цуккарелло), 17:45 – 1:0. Хейнен – 7 (Гржельчик, Маршан), 30:37 – 1:1. Пастрняк – 31 (Крейчи, Миллер), 31:49 – 1:2. Бержерон – 19 (бол., Краг, Маршан), 35:11 – 1:3. Хэйс – 12 (Веси, Бучневич), 49:24 – 2:3. Хитил – 10 (бол., Бучневич, Дианджело), 52:41 – 3:3.

Победный буллит: Дианджело.

Вратари: Георгиев – Галак.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 39 (12+10+11+6) – 30 (9+11+9+1).

Наши: Бучневич (17.42/2/+1), Наместников (15.28/2/-1) – -.

7 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.