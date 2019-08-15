Зият Пайгин: «В «Нефтехимике» много старых знакомых»
Новичок «Нефтехимика» Зият Пайгин рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.
— В плане адаптации все отлично, — приводит слова Пайгина официальный сайт клуба из Нижнекамска. — В «Нефтехимике» много старых знакомых, с кем приходилось играть раньше, приобрел новых знакомых. Условия для тренировок и игр великолепные. Коллектив хороший. Так что все устраивает.
Как и другие команды готовимся к предстоящему чемпионату. Позади уже больше месяца работы: финский этап сборов, турнир в Нур-Султане. Сейчас проходят двухразовые тренировки. В самом тренировочном процессе, прежде всего в плане физической подготовки, увидел много новых, интересных упражнений.
— В прошлом вам уже довелось поработать с нынешним наставником «Нефтехимика» и, наверное, знакомы с его требованиями. Этот факт как-то сказывается в процессе работы?
— Да, я в «Сочи» работал под руководством Вячеслава Геннадьевича. Мне знакомы его требования по работе, игре. Стараюсь выполнять все то, что требуется от меня в тренировочном процессе. Думаю и надеюсь, что он рассчитывает на меня.
— Недавно Паша Порядин сказал, что в команде много опытных игроков и совсем молодых ребят, но он готов брать на себя роль лидера. Готовы ли вы составить ему компанию?
— Я то всегда готов. Почему нет? Вообще-то все мы, независимо от того, маленький ты или опытный, должны вкладываться по максимуму. Тогда и будет результат.
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https://hcnh.ru/news/club-life/ziyat-paygin-my-s-papoy-shli-na-sektsiyu-boksa-a-popali-v-khokkey/