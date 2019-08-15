Зият Пайгин: «В «Нефтехимике» много старых знакомых»

Новичок «Нефтехимика» Зият Пайгин рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

— В плане адаптации все отлично, — приводит слова Пайгина официальный сайт клуба из Нижнекамска. — В «Нефтехимике» много старых знакомых, с кем приходилось играть раньше, приобрел новых знакомых. Условия для тренировок и игр великолепные. Коллектив хороший. Так что все устраивает.

Как и другие команды готовимся к предстоящему чемпионату. Позади уже больше месяца работы: финский этап сборов, турнир в Нур-Султане. Сейчас проходят двухразовые тренировки. В самом тренировочном процессе, прежде всего в плане физической подготовки, увидел много новых, интересных упражнений.

— В прошлом вам уже довелось поработать с нынешним наставником «Нефтехимика» и, наверное, знакомы с его требованиями. Этот факт как-то сказывается в процессе работы?

— Да, я в «Сочи» работал под руководством Вячеслава Геннадьевича. Мне знакомы его требования по работе, игре. Стараюсь выполнять все то, что требуется от меня в тренировочном процессе. Думаю и надеюсь, что он рассчитывает на меня.

— Недавно Паша Порядин сказал, что в команде много опытных игроков и совсем молодых ребят, но он готов брать на себя роль лидера. Готовы ли вы составить ему компанию?

— Я то всегда готов. Почему нет? Вообще-то все мы, независимо от того, маленький ты или опытный, должны вкладываться по максимуму. Тогда и будет результат.