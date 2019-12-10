Вячеслав Фетисов: «Мы кувыркались с 1993 года по 2008-й. Не могли выиграть даже чемпионат мира»

Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов вспомнил свою официальную игру за ЦСКА в 51 года и прокомментировал допинговый скандал.

— Мне не хватило недельки покататься, — рассказал Фетисов о своем возобновлении карьеры в 51 год 10 лет назад. — Плюс я старался не травмироваться. Все-таки мне дальше жить. Что еще хочу отметить, сегодня совсем не вспоминают про наше поколение. Поколение, про которое снимали фильмы во всем мире — у нас про него нигде нет. Объясните почему? Болельщики, специалисты — все молчат. Это необъяснимые вещи. Нас в ЦСКА нет, нас в сборной нет, нет в истории нашего хоккея. В Америке же о нас фильмы снимают — «Русская Пятерка» побила все рекорды. Мы говорим про преемственность, про исторические моменты, но все глаза закрывают. А мне, как всегда, больше всех надо. Хотя мы играли, и люди нас до сих пор помнят. Сейчас что-то происходит со спортивными структурами. Кто режиссер — непонятно, кто дал задание — тоже можно только догадываться. Неприятная сама по себе вещь. Я уже привык, но мои друзья относятся к этому болезненно.

— Не разорвется связь между поколениями окончательно из-за допингового скандала? Теперь наши спортсмены даже называться будут по-другому.

— Мы сейчас переживаем, что у нас не проведут чемпионат мира. Но если запретят, зачем нам вообще выступать? Что касается поколений и допинговый истории, никакой связи я здесь не вижу. Ее прервали еще в свое время искусственно. И потом мы кувыркались с 1993 года по 2008. Не могли выиграть даже чемпионат мира. (Евгений Белоусов)