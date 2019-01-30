Сборная России U17 объявила состав, с которым поедет на Турнир четырех наций

Стал известен состав сборной России до 17 лет, который выступит в Швеции на Турнире четырех наций, информирует официальный сайт ФХР.

Вратари: Егор Гуськов ("Локомотив"), Платон Задорожный ("Спартак"), Егор Наумов ("Локомотив").



Защитники: Рауль Акмальдинов ("Локомотив"), Семен Буйван, Андрей Гусев (оба – "Металлург" Мг), Алексей Варенник ("Сибирь"), Вячеслав Горшунов ("Витязь"), Дмитрий Костенко ("Ладья"), Александр Любчич ("Ак Барс"), Степан Мысляев ("Трактор"), Матвей Старцев ("Русь" М), Илья Шигаев ("Югра").



Нападающие: Александр Агапов ("Дизель"), Максим Быков ("Ирбис"), Егор Верхорубов, Дмитрий Овчинников (оба – "Сибирь"), Семен Демидов ("Витязь"), Артём Дидковский ("Бульдоги" СПб), Данил Авершин ("Спартак"), Александр Катаев, Кирилл Танков (оба – "СКА-Варяги"), Дмитрий Константинов ("Русь" М), Кирилл Кручинин ("Ак Барс"), Владимир Машков ("Авангард"), Степан Стешенко ("Ладья"), Сергей Шамшурин (ЦСКА), Еремей Шумилин ("Трактор").