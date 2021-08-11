Федерация хоккея Белоруссии выступила с заявлением насчет тренера, ударившего 12-летнего игрока во время матча

Федерация хоккея Белоруссии выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего во время товарищеского матча между командами 2008 года рождения «Шахтер» (Солигорск) — «Химик» (Новополоцк).

«Федерация хоккея Беларуси внимательно изучила видеоматериалы с участием тренера и хоккеиста детской команды «Шахтера» 2008 года рождения. ФХБ считает своей приоритетной задачей именно работу с резервом, построение результативной программы подготовки хоккеистов с учетом актуальных методик физического и психологического воспитания игроков. Мы внимательно отслеживаем деятельность хоккейных школ Беларуси и ее соответствие принятым нормативным актам.



В настоящее время Дисциплинарный комитет ФХБ проводит проверку по инциденту. О принятом решении будет сообщено дополнительно. Однако уже сейчас можем заявить о том, что федерацией хоккея будет дана всесторонняя оценка произошедшего и к лицам, чья деятельность нарушает принятые принципы развития детского спорта, будут применены соответствующие дисциплинарные меры», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХБ.

Ранее было опубликовано видео, в котором во время игры «Шахтера» и «Химика» один из тренеров команды из Солигорска ударил хоккеиста своей команды на скамейке.