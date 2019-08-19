Новой логотип ВХЛ. Лига празднует юбилей

Предстоящий сезон станет для Высшей хоккейной лиги десятым по счету. В рамках празднования круглой даты, ВХЛ разработала логотип юбилейного сезона. Он выполнен в виде стилизованной цифры «10» в фирменных цветах лиги с праздничной лентой, увенчанной логотипом ВХЛ, в основании эмблемы, сообщает официальный сайт лиги.

Сезон 2019-2020 станет десятым по счету для ВХЛ ??

По этому поводу — юбилейный логотип ?https://t.co/fZjD3Bb1C7 pic.twitter.com/g2GhJz9rHF — ВХЛ (@vhl_src) August 19, 2019

Логотип будет размещен на всех аренах Высшей хоккейной лиги, а также на шайбах и полиграфической продукции. В юбилейном сезоне под эгидой ВХЛ выступят 34 клуба из четырех стран.