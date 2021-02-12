В Брянске во время тренировки детей обрушилась крыша ледового дворца.

Во время тренировки юных хоккеистов в ледовом дворце в Брянске обрушилась крыша ледового дворца.

Как сообщает региональное МЧС, ЧП произошло 12 февраля утром в ледовом дворце «Пересвет». Прямо во время тренировки местной хоккейной команды 11-летних детей крыша сооружения треснула и начала обваливаться. Команда вместе с тренером (всего 16 человек), а также персонал в составе 20 сотрудников дворца успели покинуть место происшествия за несколько минут до обрушения.

Причиной стал аномальный снегопад в регионе, который не выдержала кровля здания. Прокуратура изучает подробности происшествия. В 2013 году из-за снегопада уже обваливалась крыша пристройки спорткомплекса.

(Дмитрий Кузнецов)