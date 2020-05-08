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Допинг

ИИХФ рассмотрит новые данные по допинговым делам россиян из списка ВАДА

17:43
Пробирки для забора анализов на допинг. Фото Reuters
Пробирки для забора анализов на допинг. Фото Reuters

ИИХФ изучит данные по делам российских хоккеистов, которые были присланы ВАДА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

30 апреля ВАДА завершило изучение 298 допинговых дел россиян, открытых на основании проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Допинговые дела направлены в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет турнира.

— ИИХФ участвовало в телефонной конференции, посвященной этой теме, — говорится в сообщении. На ней были представлены новые данные, которые ИИХФ изучит и может, в случае необходимости, начать последующее расследование.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8430253

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