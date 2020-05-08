ИИХФ рассмотрит новые данные по допинговым делам россиян из списка ВАДА

ИИХФ изучит данные по делам российских хоккеистов, которые были присланы ВАДА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

30 апреля ВАДА завершило изучение 298 допинговых дел россиян, открытых на основании проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Допинговые дела направлены в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет турнира.

— ИИХФ участвовало в телефонной конференции, посвященной этой теме, — говорится в сообщении. На ней были представлены новые данные, которые ИИХФ изучит и может, в случае необходимости, начать последующее расследование.