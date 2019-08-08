Хабибулин жалеет, что не попал в Тройной золотой клуб

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин в интервью "СЭ" признался, что жалеет о том, что так и не смог попасть в Тройной золотой клуб. Россиянин выигрывал золото Олимпиады-1992, а также брал Кубок Стэнли в 2004 году в составе "Тампы", но не добивался успеха на чемпионатах мира.

– Что есть, то есть. Если посмотреть назад, то, наверное, в какой-то степени я жалею, что ни разу не съездил на чемпионат мира. Но, если честно, когда играешь целый сезон и полностью выкладываешься, то сил остается очень мало. Это довольно большая психологическая нагрузка, и у меня не было особого желания и драйва дальше продолжать сезон. Уже хотелось отдохнуть. Приезжать в сборную и играть вполсилы я не хотел, это не совсем справедливо по отношению к игрокам, тренерам и болельщикам.

– Вас разве не приглашали на чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2000 году?

– Сейчас уже не помню, приглашали или нет.

– И слава богу, что не приехали!

– (Смеется.) Получается, что да.

Полностью интервью Николая Хабибулина – здесь