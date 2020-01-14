Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поддержал программу ООН The Last Game («Последняя игра»). Он также является послом доброй воли ООН. Фетисов проведет хоккейный матч в Гималаях в рамках этой акции

Серия благотворительных матчей проводится, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к изменениям климата на Земле. Планируются также матчи на Южном и Северном полюсах, в Монако, Японии и Гонконге.

.@RandstadIndia is joining hands with #TheLastGame and @UNFCCC's #ClimateNeutralNow initiative in co-hosting the next in a series of ice hockey games, here at 12,000 feet altitude, to help raise awareness about the impacts of #climatechange pic.twitter.com/I37TOdKfdn — UN Climate Change (@UNFCCC) January 14, 2020

Принимать участие в матчах будут не только хоккеисты, но и представители других видов спорта, а также политики и бизнесмены.