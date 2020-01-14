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Фетисов проведет хоккейный матч в Гималаях

19:59
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Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поддержал программу ООН The Last Game («Последняя игра»). Он также является послом доброй воли ООН. Фетисов проведет хоккейный матч в Гималаях в рамках этой акции

Серия благотворительных матчей проводится, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к изменениям климата на Земле. Планируются также матчи на Южном и Северном полюсах, в Монако, Японии и Гонконге.

Принимать участие в матчах будут не только хоккеисты, но и представители других видов спорта, а также политики и бизнесмены.

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