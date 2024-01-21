Воспитанник «Магнитки» и игрок обороны «Салавата Юлаева» установил историческое достижение.

Сегодняшний день войдет в историю КХЛ. Достижение Евгения Бирюкова подчеркивает не только статус защитника, но и всей лиги. Воспитанник «Магнитки» первым разменял 1000 матчей (регулярка + плей-офф) в КХЛ. 37-летний Бирюков застал все сезоны лиги, сменил две команды и дважды выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом». Суперрекорд Евгений встретил уже в «Салавате Юлаеве», за который выступает с 2020 года. Уфа с размахом подошла к юбилею: подготовили трогательную церемонию перед матчем с выходом на лед семьи хоккеиста, защитнику вручили золотую клюшку и памятный свитер с символичным 1000-м номером.

Бирюков — живая легенда КХЛ. Человек, прошедший хоккей как видеоигру. Евгений начинал карьеру, когда «Магнитка» еще жила в ламповом Дворце Ромазана. Защитник побывал на ЮЧМ и МЧМ, участвовал с «Металлургом» в Лиге чемпионов и сыграл в уникальном Кубке Виктории против «Рейнджерс». Летом записывали с Бирюковым большое интервью и вспоминали самые яркие моменты карьеры. На вопросы о приближающемся юбилее защитник отвечал спокойно, словно и не он провел 900 с лишним игр в лиге. Скромный по натуре Бирюков о цифрах говорил во многом философски, но признался, что хочет первым покорить этот рубеж.

Евгений Бирюков. Фото ХК «Салават Юлаев»

История с рекордом получилась бы еще киношной, если бы все сезоны защитник провел за один клуб. Полагаю, сам Евгений был бы этому только рад, но летом 2020 года «Металлург» неожиданно предложил Бирюкову заняться тренерством. Сам игрок чувствовал силы продолжать карьеру и откликнулся на предложение «Салавата Юлаева». Спустя четыре сезона понимаешь, что руководство «Магнитки» поторопилось отправить Евгения на пенсию. Защитник играет в среднем по 14 минут и входит в число основных оборонцев.

Бирюков в свои 37 лет далеко не ведущий защитник «юлаевцев», но незаменимый человек в раздевалке. В команде достаточно молодых игроков, которым нужно помочь с адаптацией во взрослом хоккее. Как когда-то помогали самому Евгению. Бирюков вспоминал, как в первые сезоны на взрослом уровне на него повлияли Дмитрий Юшкевич, Игорь Королев и другие ветераны.

— Помню, как разминался перед игрой Дмитрий Юшкевич. У нас как принято? Кто-то в мячик играет, кто-то растянется. Я захожу в зал, а Дмитрий приседает со штангой 100 килограммов. Я поразился! У Дмитрия, конечно, тело элитного атлета. Много общались с Игорем Королевым. Он говорил нам, молодым, что чем старше становишься, тем больше надо тренироваться. Тогда это не укладывалось в голове. В молодости мы за неделю до сборов побегали кроссы — и готовы к предсезонке. А чем старше становился, тем больше понимал, о чем говорил Игорь. Нужно постоянно держать организм в тонусе, — рассказывал сегодняшний юбиляр в интервью «СЭ».

Бирюков — пример элитного защитника-домоседа. Шикарное катание и правильная игра по позиции помогают ему приносить пользу даже в 37 лет. Говорят, лучший защитник — тот, которого не видно на льду. Это описание подходит под Бирюкова. Голами и передачами он никогда не выделялся, но брал другим: надежностью, хладнокровием, рациональностью, самоотверженностью и трудолюбием. Рекорд Евгения показывает, как ответственно защитник относился к делу и организму. Чтобы провести столько игр на высшем уровне, нужно избежать серьезных травм и стабильно получать предложения от клубов, даже в солидном возрасте. На таких людей должна равняться молодежь.

Бирюков навсегда вошел в историю лиги. Лидерство по количеству матчей в КХЛ может отобрать тот же Вадим Шипачев, который на год моложе Евгения, но первым разменять тысячу — особое достижение. Проиграть в такой день «юлаевцы» не могли. Матч с «Амуром» особым духом праздника не отличался и завершился тяжелой победой в овертайме. Но главный герой сегодня — защитник-рекордсмен под 48-м номером.