«Ужасный город, кошмарный». Легендарный чех из НХЛ чуть не погиб в Магнитогорске

Как Патрик Элиаш отравился во время локаута-2004/05.

Роковой Магнитогорск

Звезда «Нью-Джерси Девилз» Патрик Элиаш приехал к Россию во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05. Чешский нападающий провел за магнитогорский «Металлург» всего 17 игр, а затем сильно заболел. По словам Патрика, и он, и местные врачи сначала подумали, что это обычная простуда, ничего серьезного. Но Элиаш, сидя дома, не только не пошел на поправку, но и оказался прикован к постели из-за жутких головных болей. Тогда хоккеист принял решение арендовать частный самолет и отправиться в Чехию.

Там ему поставили жутковатый диагноз. Вот что сообщал об этом сам Патрик: «Через несколько дней врач объявил, что у меня отказывает печень. Я подхватил гепатит А, съев что-то испорченное, пока был в России. Я оказался в настолько плохом состоянии, что печень уже не реагировала на медикаменты. Доктор сказал мне, что последняя надежда — попробовать лечение стероидами. А если и оно не поможет, мне понадобится пересадка печени.

Никогда в жизни я не испытывал такой боли. Голова раскалывалась так сильно, что я не мог ни с кем говорить. Печень распухла так, что мне казалось, что меня тошнит каждую минуту. Моя жена Петра, которая тогда еще была только моей девушкой, не отходила от меня. Тогда я этого не знал, но врачи уверяли ее, я никогда больше не смогу играть в хоккей, это может быть опасно для моей жизни. Я чувствовал, что моя жизнь уже не находится в моих руках, и это страшное ощущение".

Благо трагедии в итоге удалось избежать. Элиашу не потребовалась трансплантация печени, но процесс реабилитации продолжался около 10 месяцев. Игрок утверждает, что это самый тяжелый период в его жизни. Даже после допуска на тренировки Патрику приходилось держаться на расстоянии от партнеров из-за ослабленной иммунной системы. К чести «дьяволов», еще во время восстановления Элиаша с ним был продлен контракт.

Патрик Элиаш в составе «Металлурга». Андрей Серебряков

Путь к славе

Всю свою заокеанскую карьеру чех провел в одном клубе и даже помог ему дважды выиграть Кубок Стэнли. После того как Элиаш завершил карьеру, его номер был выведен из обращения «Девилз», а игровой свитер поднят под своды арены. 20 сезонов в составе единственной команды — феноменальный результат.

Экс-генменеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло, который и привез Патрика из Европы, поражался качествам игрока: «Для него логотип был значимее, чем фамилия на спине. Это был прототип настоящего «дьявола». Элиаш уже тогда поражал уникальным пониманием игры и мягкими руками. «Он был победителем. И он был способен классно сыграть в самый нужный момент».

Нельзя не упомянуть о трудностях, с которыми столкнулся Элиаш по прибытии в Штаты. Игрок совершенно не знал английского языка. На первых порах ему помогал польский партнер по команде Кшиштоф Олива. Он говорил на своем языке, Патрик отвечал по-чешски — общие славянские корни помогали понимать друг друга. Кроме того, Элиаш был не слишком мощным физически: он весил всего 72 килограмма. Пару лет пришлось провести в АХЛ.

Зато как Патрик ворвался в состав «Девилз» после этого! За 20 сезонов в составе «дьяволов» он стал самым результативным игроком в истории команды и помог клубу дважды выиграть чемпионство. Патрик обладал важнейшим качеством, необходимым для великих игроков: чех давал результат в важнейших матчах, а не становился невидимкой. Гол, который принес один из Кубков Стэнли, был забит с его передачи.

Патрик Элиаш в «Нью-Джерси». Фото Global Look Press

Успешный «Металлург»

От некоторых высказываний Элиаша может сложиться впечатление, что хоккеист не любит Россию и СССР. Но это не так. Придя в подкаст Spittin' Chiclets, он, отметив и минусы строя в Чехословакии, сказал: «Коммунизм позволил нам поступить в спортивную школу, играть в хоккей. Нам не нужно было платить за экипировку, поездки на турниры и так далее. За все платило государство. Сами родители это не потянули бы, а так мы смогли заниматься спортом».

При этом, по словам Патрика, хоккеем он увлекся во многом «благодаря» телевидению, сделанному по лекалам советского. Мальчишка предпочел проводить все свободное время не перед двумя занудными каналами черно-белого «ящика», а на ледовой коробке. И хоть поначалу он играл без какой-либо экипировки, данные позволили дорасти до команды «Кладно», откуда Патрик и уехал в НХЛ.

Рассказывал Элиаш и о своем впечатлении от Магнитогорска. «Ужасный город, кошмарный, но там был чешский тренер, Петр Сикора, Сергей Гончар, Женька Набоков. В итоге я играл с Петром и Женькой Малкиным, это было круто. Хоккей там был потрясающий, даже в четвертом звене ребята финтили и обводили, я был в восторге. Город ужасный, но хоккей был первоклассный», — делился потом чешский спортсмен.

При этом в интервью клубному сайту Патрик признавался, что был готов к промышленному лицу Магнитогорска. Более того, виды города даже вызывали ностальгию по чешскому Кладно, где он провел несколько лет. На первом же месте у Элиаша всегда был хоккей, поэтому традиционно борющийся за высокие места «Металлург» оказался хорошим вариантом.