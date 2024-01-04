Страшная травма в КХЛ: один из ярчайших молодых игроков лиги может выбыть надолго
«Куньлунь» в этом сезоне мог стать командой, против которой ветераны обретают вторую жизнь. 24 декабря первый матч за «Спартак» провел возобновивший карьеру Илья Ковальчук. 4 января вырисовывался еще один дебют, но «Торпедо» отказалось форсировать возвращение в большой хоккей 50-летнего голкипера Николая Хабибулина. Вратаря-ветерана, неожиданно подписавшего контракт с нижегородцами, заявили только в качестве резервного на подстраховку Ивана Кульбакова и Адама Хуски.
Вратари завершили матч без травм. Помощь недавнего тренера не понадобилась. Однако без пополнения лазарета «Торпедо» не обошлось. Травму получил Василий Атанасов. Матч для талантливого форварда завершился досрочно еще в первом периоде. Эпизод с падением на повторе выглядит жутковато. Василий столкнулся с игроками «Куньлуня», упал на лед, а сверху приземлился нападающий китайцев Остин Вон. Атанасов держался за колено, а покинул площадку только на одном коньке при помощи партнеров. На лед Василий ожидаемо не вернулся.
— Потеряли Атанасова. Это плохие новости. Потеряли, наверное, надолго. Первые прогнозы не самые хорошие, но пока не хотим спекулировать на этом, — отметил на пресс-конференции наставник «Торпедо» Игорь Ларионов.
По информации коллеги Артура Хайруллина, для того, чтобы поставить точный диагноз Атанасову, должен сойти отек. Подтверждения разрыва крестов разных связок, о чем предполагалось изначально, пока нет. Хочется верить, что нападающий отделается легким испугом и подвернутой лодыжкой. Но нельзя исключать, что форвард может выбыть на длительный срок. Регулярный чемпионат приближается к финишной прямой, а «Торпедо» может потерять одного из лидеров нападения. Даже если восстановление не займет много времени, Атанасову снова придется набирать игровую форму перед плей-офф. Бесследно такие болячки не проходят.
Травма Василия — серьезный удар по «Торпедо». Атанасов — второй бомбардир, снайпер и ассистент нижегородцев. Его влияние на игру в атаке велико. Форвард не раз показывал, как умеет создавать опасные моменты почти из ничего. Без Атанасова «Торпедо» забрало два очка у «Куньлуня» только в овертайме, дважды отыгравшись по ходу матча. Позитивные новости для нижегородцев связаны с другими хоккеистами, которые скоро выйдут из лазарета. Ларионов заявил, что Никита Артамонов и Владислав Фирстов могут сыграть против минского «Динамо», а вот Николай Коваленко еще полностью не восстановился и, скорее всего, сын Русского танка появится в составе только в середине января.
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