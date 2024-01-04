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Сегодня, 21:45

Страшная травма в КХЛ: один из ярчайших молодых игроков лиги может выбыть надолго

Нападающий «Торпедо» Атанасов получил серьезную травму в матче КХЛ с «Куньлунем»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Василий Атанасов.
Фото ХК «Торпедо»
Василий Атанасов неудачно упал на ногу.

«Куньлунь» в этом сезоне мог стать командой, против которой ветераны обретают вторую жизнь. 24 декабря первый матч за «Спартак» провел возобновивший карьеру Илья Ковальчук. 4 января вырисовывался еще один дебют, но «Торпедо» отказалось форсировать возвращение в большой хоккей 50-летнего голкипера Николая Хабибулина. Вратаря-ветерана, неожиданно подписавшего контракт с нижегородцами, заявили только в качестве резервного на подстраховку Ивана Кульбакова и Адама Хуски.

Василий Атанасов. «Мы идем за Кубком Гагарина». Интервью новой звезды КХЛ из «Торпедо»

Вратари завершили матч без травм. Помощь недавнего тренера не понадобилась. Однако без пополнения лазарета «Торпедо» не обошлось. Травму получил Василий Атанасов. Матч для талантливого форварда завершился досрочно еще в первом периоде. Эпизод с падением на повторе выглядит жутковато. Василий столкнулся с игроками «Куньлуня», упал на лед, а сверху приземлился нападающий китайцев Остин Вон. Атанасов держался за колено, а покинул площадку только на одном коньке при помощи партнеров. На лед Василий ожидаемо не вернулся.

— Потеряли Атанасова. Это плохие новости. Потеряли, наверное, надолго. Первые прогнозы не самые хорошие, но пока не хотим спекулировать на этом, — отметил на пресс-конференции наставник «Торпедо» Игорь Ларионов.

По информации коллеги Артура Хайруллина, для того, чтобы поставить точный диагноз Атанасову, должен сойти отек. Подтверждения разрыва крестов разных связок, о чем предполагалось изначально, пока нет. Хочется верить, что нападающий отделается легким испугом и подвернутой лодыжкой. Но нельзя исключать, что форвард может выбыть на длительный срок. Регулярный чемпионат приближается к финишной прямой, а «Торпедо» может потерять одного из лидеров нападения. Даже если восстановление не займет много времени, Атанасову снова придется набирать игровую форму перед плей-офф. Бесследно такие болячки не проходят.

Василий Атанасов получил травму.
Фото ХК «Торпедо»

Травма Василия — серьезный удар по «Торпедо». Атанасов — второй бомбардир, снайпер и ассистент нижегородцев. Его влияние на игру в атаке велико. Форвард не раз показывал, как умеет создавать опасные моменты почти из ничего. Без Атанасова «Торпедо» забрало два очка у «Куньлуня» только в овертайме, дважды отыгравшись по ходу матча. Позитивные новости для нижегородцев связаны с другими хоккеистами, которые скоро выйдут из лазарета. Ларионов заявил, что Никита Артамонов и Владислав Фирстов могут сыграть против минского «Динамо», а вот Николай Коваленко еще полностью не восстановился и, скорее всего, сын Русского танка появится в составе только в середине января.

Василий Атанасов
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 48 24 24 58
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 45 19 26 46
10 Нефтехимик 47 18 29 45
11 Барыс 46 16 30 39
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 45 30 15 64
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 46 15 31 36
10 Куньлунь РС 47 15 32 36
11 Сочи 47 14 33 34
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