«Горе для всего хоккея». История умершего форварда Чернова в рассказе его партнеров

Завершение карьеры могло подкосить Артема.

Артем Чернов

Родился 28 апреля 1982 года в Новокузнецке.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», нападающий.

Задрафтован «Далласом» в 2000 году под 162-м номером.

Выступал за «Кузню» (1999-2001, 2017-18, 2019-20), «Авангард» (2001-03), «Спартак» (2004), минскую «Юность» (2004-06), ХК МВД (2006-08), московское «Динамо» (2010-12), «Торпедо» (2012-13), «Автомобилист» (2013-14), «Атлант» (2014-15), «Салават Юлаев» (2015-16), «Нефтехимик» (2016), «Витязь» (2016-17), «Торос» (2018-19).

Обладатель Кубка Гагарина (2012). Серебряный призер ЮЧМ-2000. Участник МЧМ-2001.

Скончался 11 декабря 2020 года из-за проблем с сердцем.

11 декабря хоккейный мир потрясла трагическая новость. Из-за проблем с сердцем скончался 38-летний Артем Чернов, известный по выступлению за «Кузню», московское «Динамо», «Салават Юлаев» и другие команды Суперлиги и КХЛ. Скоростной нападающий, которого ценили за невероятный хоккейный интеллект и голевое чутье, выиграл Кубок Гагарина с Олегом Знарком в 2012-м, а в 2000 году стал серебряным призером юниорского чемпионата мира.

Мы поговорили с друзьями и партнерами Артема — Евгением Лапиным и Максимом Потаповым — о жизни и карьере талантливого нападающего, который летом закончил с хоккеем и сосредоточился на тренерской деятельности.

Новокузнецк

Уже в 17 лет Чернов дебютировал в Суперлиге за новокузнецкий «Металлург», а на следующий год стал вторым бомбардиром команды, набрав 32 (15+17) очка в 44 матчах. Их тройка с Лапиным и Сергеем Шаламаем впечатляла результативностью и стала главной ударной силой «Кузни».

— В новокузнецком «Металлурге» главный тренер Андрей Сидоренко поставил нас с Темой и Сергеем Шаламаем в одно звено, — вспоминает Евгений Лапин. — Знаете, у нас сразу пошла игра. Химия ведь зависит от каждого партнера. Артем мог и сам решить момент, и пас отдать, и подержать шайбу. Помимо этого, он был очень работоспособным, сильным, быстрым игроком с отличной техникой и голевым чутьем. Скорость и техника помогали ему творить. Даже не знаю, с кем его можно сравнить. Артем, не побоюсь этого слова, был уникальным, непохожим на других. Сергей Шаламай — очень техничный, комбинационный игрок, который думал на площадке. Это и были составляющие химии нашего звена.

Мы с Артемом были скорее партнерами на льду, чем близкими друзьями в жизни. Я и не слышал, что Новокузнецк не хотел отпускать его в «Авангард». Эту тему мы не поднимали. Артем на два года моложе меня и еще был холостым. А я уже тогда был женат — интересы у семейных пар немного другие, но это нормально.

В Новокузнецке дедовщины не было. Так сложилось, что тогда команда формировалась почти с листа. Хотя играли и опытные ребята: Игорь Дякив, Павел Десятков, Юрий Зуев. Взаимоотношения в коллективе были отличные, и у Артема, соответственно, тоже. Закрытым человеком он точно не был. Тренеры, конечно, пытались держать его в узде, чтобы он не зазвездился раньше времени и продолжал работать на тренировках.

Наркотики

В хоккейных кругах говорили, что Чернов еще в Новокузнецке связался с плохой компанией, подсадившей его на наркотики. Время было непростое, и вокруг хоккеистов, зарабатывавших неплохие деньги, крутились сомнительные личности. Однако Лапин точно не знает, были ли у Артема проблемы с зависимостью.

— Ни разу не видел, чтобы он что-то употреблял, — продолжает Евгений. — Когда играли вместе, никаких проблем с дисциплиной не было. Говорят и пишут много чего, но лично я ничего не видел. На тренировки он всегда приходил — проблем не было. Кто-то что-то говорил, но лично я ничего не знаю.

Артем Чернов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ХК МВД

С Лапиным в звене Чернов поиграл и в ХК МВД в сезоне-2007/08, где их связка смотрелась неплохо.

— Я присоединился к команде в ноябре, по ходу сезона-2007/08, а Тема уже играл там, — говорит Евгений. — В какой-то момент главный тренер Андрей Хомутов поставил нас вместе — получалось довольно неплохо. Мы нашли вдохновение, что очень важно. Не знаю, из-за чего это случается, но у нас с Артемом оно было. Играли в тройке с Алексеем Кровопусковым, который тоже уже ушел из жизни. В плей-офф бились с «Ак Барсом», но не хватило ресурсов, чтобы вытащить серию.

«Торпедо»

После двух сезонов в московском «Динамо», с которым Чернов выиграл Кубок Гагарина, нападающий перешел в «Торпедо», где познакомился с Максимом Потаповым — вскоре парни сдружились.

— Отыграли сезон вместе и потом продолжили общение, — рассказывает Максим Потапов. — Потом меня обменяли в «Атлант», где играл Артем. Со временем у нас сдружились жены и дети. Моя дочь — ровесница сына Артема и Ольги. Нашли общие интересы, темы для разговоров. Мы не созванивались каждый день, но по возможности, если пересекались в одном городе, обязательно встречались, ужинали. Помню, один раз мы пересеклись в Америке во время отпуска. Не планировали встречу заранее, но так получилось, что оказались неподалеку друг от друга. Артем с женой пригласили нас в гости, хорошо провели время.

Артем — нестандартный игрок с отличным голевым чутьем, которого не у всех хватает. Он умел оказаться в нужном месте в нужное время. Ему очень помогали катание и широкая обводка. Играл Артем результативно, при этом умел постоять и за себя, и за товарища по команде.

Артем Чернов. Фото Никита Успенский

Завершение карьеры

Выступление в КХЛ Чернов завершил в 2017 году, когда по ходу сезона сменил аж три клуба: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Витязь». Затем вернулся в родной Новокузнецк, который на тот момент опустился в Высшую лигу. В «Металлурге» Артем и закончил игровую карьеру: хотя рассматривал варианты в Европе и Азии, но оптимальных предложений не поступило.

— Скорее всего, Артем не нашел команду, поэтому и завершил карьеру, — продолжает Максим. — Прошлым летом он обращался ко мне с поиском клуба в Европе или Азии. Я как раз тогда играл в Японии. Не хотел Артем заканчивать карьеру. Наверное, не хватало ему азарта, адреналина. Но, видимо, вариантов не оказалось, и он стал тренером в Уфе. Конечно, потребовалось время, чтобы понять, каков он в этой роли. Но главное, что все качества для тренера у него были.

Смерть

О трагедии в семьи Черновых сообщила на своей странице в Instagram жена экс-защитника «Салавата» Кирилла Кольцова. Новость стала шоком для всего хоккейного мира — талантливый нападающий ушел из жизни в 38 лет.

— О трагедии узнал от коллеги — Максима Потапова, — говорит Лапин. — Я был на работе, вышел из душа, и он мне об этом сообщил...Потом позвонил Денис Тюрин, поговорили на эту тему.

У спортсменов в любом случае сердце изменено. Необходимо всегда поддерживать форму. Но не только спортсмены умирают так рано. Никто не знает, что может произойти. Я не пытался выяснить причины. А зачем? К сожалению, назад ничего не вернуть, и все попытки что-то узнать бессмысленны. Факт остается фактом. Другой момент, что его не смогли спасти — и это уже безвозвратно. Здесь назад не отыграешь. Что-либо выяснять уже нет смысла. Но, к слову, и Кровопусков умер от сердечного приступа. Так случается, — добавил Евгений.

— Конкретный диагноз Артема я не знал. Помню, когда мы играли в «Атланте», что-то у него могло быть на медицинском обследовании, но диагноз я не уточнял. Возможно, это и сказалось. Знаете, сейчас не самый подходящий момент, чтобы узнавать причины смерти. Жене точно не до этого. Смотрел за его семьей в Instagram — они всегда на позитиве, занимались активным отдыхом, плавали. Даже не предполагал, что так случится. Для нашей семьи это стало шоком, — сказал Потапов.

Артем Чернов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Жена

— Ольга с Артемом соответствовали друг другу. Постоянно на позитиве, улыбались, смеялись, шутили. С ними было очень легко общаться и находить общий язык. Быть женой хоккеиста — непростая миссия. Она постоянно была с ним, всегда поддерживала. Слышал, что Ольга помогла ему вернуться в хоккей, когда Артем пропустил два сезона. Сколько знаю Ольгу, она всегда поддерживала его, — отметил Потапов.

Послесловие

— Помню, как в перерыве мы ездили на шашлыки в Междуреченск. Артем приезжал со своей девушкой, мы катались на лыжах, на санках. Такое нехоккейное воспоминание. Больше, конечно, игровых моментов: как Тема выглядел на льду, какие вещи он делал. Говорю об этом и вспоминаю, как он радовался, когда забивал. Хоккей для Темы значил очень многое. Возможно, окончание карьеры сыграло определенную роль. Сложно перестроиться, когда перестаешь играть. Для Артема хоккей был на первом месте, — вспоминает Лапин.

— Все поступки Артема были положительными и на льду, и не вне льда. Когда мы общались, все всегда было супер. Последнее время виделись нечасто — Артем обосновался с семьей в Уфе. Общались больше по телефону. Его уход из жизни — горе для всего хоккея. С того момента, как мы познакомились, могу вспомнить его только с хорошей стороны, — подытожил Потапов.