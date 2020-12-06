Богатые клубы КХЛ укрепляются еще сильнее. Они берут иностранцев сверх лимита

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Салават Юлаев» потерпел третье поражение в последних четырех матчах, но гораздо страшней то, что команда забросила всего две шайбы в трех матчах. Правда, этого хватило для одной победы над «Автомобилистом» в овертайме, но все равно проблемы с атакой очевидны. При таком-то подборе нападающих такая результативность весьма неприятна. Но главный тренер команды почему-то спокоен. На пресс-конференции после поражения от «Динамо» со счетом 0:3 он заявил, что не видит проблем в первых трех звеньях, а его беспокоит лишь четвертая тройка. Тут можно было бы сослаться на трудности перевода, но все утверждают, что он точен.

Это в каких командах статистика зависит от четвертого звена? Пожалуй, лишь в сборных на крупных, но коротких турнирах. Думаю, что Томи Лямся хотел сказать другое. Мол, все в порядке с атакой, просто сейчас временные трудности и он не обращает на них внимание. А по-настоящему его беспокоит именно четвертое звено, так как он до сих пор не может найти идеальное сочетания, пробуя разных людей. Но кого это успокаивает? У «Салавата Юлаева» есть хорошая возможность закрепиться в четверке, продержаться там до начала плей-офф, а преимущество своего льда в первом раунде много значит. Однако каждый раз клуб упускает свой шанс. Пора и нападающим браться за ум. Многое в «Салавате Юлаеве» зависит от настроения лидеров, от куража. Но стоит напомнить, что зарплату они получают за полный месяц и перечисление средств не зависит от того, хорошо ли поспал бухгалтер. Надо срочно приходить в себя и начинать работать. И вместе с этим искать игроков в четвертое звено, а не бросать все дела ради решения локальной задачи.

Слух

Наши самые богатые клубы отбросили ложную скромность и ближе к концу чемпионата стали укрепляться иностранцами, забывая о лимите. В СКА уже семь легионеров, по шесть человек в «Авангарде» и «Ак Барсе». Правда, в ближайший месяц казанцы не смогут рассчитывать на Джастина Азеведо, но он ведь вернется. В ЦСКА тоже ищут лишнего иностранца. Говорят, что может приехать защитник Джон Гилмор, за плечами которого 37 матчей в НХЛ. Зато в АХЛ у него 227 матчей, но весьма неоднозначная статистика. Джон считается игроком обороны с большим атакующим потенциалом. В сезоне 2018/19 у него было 54 очка в 70 матчах за «Хартфорд». Но сейчас конец 2020 года, Гилмор и в прошлом сезоне не слишком выделялся в «Рочестере», плюс североамериканец долго не играл, так как сезон в Северной Америке закончился почти год назад.

Есть ли логика в решениях армейского клуба? Отчасти, да. Команде точно не хватает игроков обороны для большинства. Мэт Робинсон уже не столь эффективен, хотя по-прежнему самый результативный игрок обороны в команде, а на втором месте Богдан Киселевич, который идет на личный рекорд по очкам, а следующий гол станет для него историческим. Никогда ранее он не забрасывал больше четырех шайб. Но последний все-таки хорош в разрушении, а Робинсону уже 34 года и сил все меньше. Армейские тренеры могут иначе использовать того же Дмитрия Саморукова, у которого неплохой бросок, но предпочитают не париться, а гасить проблему деньгами. И опять берут хоккеиста из АХЛ. Но чтобы понимать, что там означает статистика, нужно следить за лигой внимательно. Судя по приглашению Голдобина, таких специалистов в клубе нет.

Проблема СДК

В свежей программе «Судейская», которая выходит на КХЛ ТВ, и Леонид Вайсфельд, и Алексей Анисимов признали, что защитник Олег Евенко, удаленный до конца игры с «Торпедо» за «удар в голову», ничего не нарушал. Хоккеист огромный, проводил чистый силовой прием, но кто виноват, что Семен Ручкин меньше него в два раза? Арбитры явно ошиблись, впечатленные падением защитника «Торпедо», но это сложный для них момент. Да и дело не в этом.

Спортивно-дисциплинарный комитет выписал Олегу Евенко два матча дисквалификации, хотя они-то могли спокойно изучить момент и выслушать мнение того же Алексея Анисимова, который входит в СДК. Однако иногда складывается такое ощущение, что в комитете сидят люди, которые вообще ничего не понимают. Уже не первый раз орган лиги принимает странные решения. Самый яркий случай был после столкновения Сергея Шумакова с Григорием Паниным. Защитник уфимского клуба занимался своими прямыми обязанностями, даже судьи правильно трактовали момент, но СДК неожиданно выписали Григорию дисквалификацию. И, мне кажется, что их заставили это сделать. Я бы еще это понял. Испугались люди, сидящие в теплых креслах, хотели стать друзьями клуба «Авангард», чтобы их достойно принимали в Балашихе. Если это так, то неприятно, но хотя бы мотивация ясна.

Но затем комитет отменяет штраф 5+20 за удар клюшкой Егора Петухова. Повторы показывают, что он специально ударил Игоря Швырева, причем в незащищенную область, но для комитета повторы не являются аргументом. Теперь еще и эпизод с Евенко. СДК возглавляет Валерий Каменский, туда входят Ильдар Мухометов, Алексей Бадюков, Александр Поляков и Алексей Анисимов. Говорят, что по каждому моменту идет отдельное голосование, а если кто-то против, то он может остаться в меньшинстве. Мне кажется, что трех вопиющих случаев достаточно для того, чтобы СДК в нынешнем состав был распущен. Он же компрометирует лигу.