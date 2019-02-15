Зубов - о погашении долгов в "Сочи": "Не знаю, откуда у вас такая информация"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов не связывает последние две победы "леопардов" с тем, что перед командой погасили долги по зарплате. Сегодня сочинцы обыграли московское "Динамо" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Рад победе. Сами создали себе проблемы своими ошибками, - заявил Зубов. - Понимаем цену этих очков.

- Можно ли связать две волевые победы подряд с тем, что перед командой закрыли долги?

- Я не знаю, откуда у вас такая информация. Наша задача - попасть в плей-офф. Любая игра расценивается как возможность набрать очки. (Владислав Уткин)