Знарок — о 3:9 от ЦСКА: «Хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал итоги матча против ЦСКА (3:9).
— Первый период неплохой сыграли. Такие игры бывают. Через это тоже надо пройти. Ошибки надо разобрать и сделать выводы.
— Не поспешили с заменой вратаря?
— Надо было после третьего гола менять Гудачека уже. Защитники не помогли, конечно. Череда ошибок. Приходится как-то встряхивать.
— Шашков в первом звене — это решение оправдалось?
— Вы видели по счету, оправдалось или не оправдалось.
— В какой момент поняли, что этот матч не спасти?
— В третьем сразу же забили ведь. Есть такое качество — никогда не сдаваться. Я хочу, чтобы оно было у моей команды. (Игорь Еронко)
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