Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал итоги матча против ЦСКА (3:9).

— Первый период неплохой сыграли. Такие игры бывают. Через это тоже надо пройти. Ошибки надо разобрать и сделать выводы.

— Не поспешили с заменой вратаря?

— Надо было после третьего гола менять Гудачека уже. Защитники не помогли, конечно. Череда ошибок. Приходится как-то встряхивать.

— Шашков в первом звене — это решение оправдалось?

— Вы видели по счету, оправдалось или не оправдалось.

— В какой момент поняли, что этот матч не спасти?

— В третьем сразу же забили ведь. Есть такое качество — никогда не сдаваться. Я хочу, чтобы оно было у моей команды. (Игорь Еронко)

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