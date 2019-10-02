Заварухин рассказал, над чем нужно работать «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Две тяжелые игры на выезде, похожие на плей-офф, — цитирует официальный сайт «Адмирала» Заварухина. — Ребята старались, ловили шайбу на себя. Здорово сыграли в обороне и забили нужные голы, которые принесли результат. Немного не хватало свежести в формате «5 на 4». Довольно активно в меньшинстве сыграл «Адмирал». Хорошая команда, прессинговала, не давала нам поднять голову. Над этим надо работать, побыстрее делать передачи и угрожать воротам. Без бросков не забить голов.

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