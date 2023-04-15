Защитник Земченок покинет «Магнитку»

Как стало известно «СЭ», защитник Артем Земченок покинет «Магнитку».

Магнитогорский клуб не будет продлевать с игроком контракт, который истекает 30 апреля.

Земченок выступал за «Металлург» с 2020 года. В сезоне-2022/23 31-летний россиянин набрал 7 (0+7) очков в 57 матчах за магнитогорцев в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф хоккеист принял участие в 10 играх и не отличился результативными действиями.