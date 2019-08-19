Защитник «Сибири» Николай Демидов выбыл на три месяца из-за травмы
15:53
Защитник «Сибири» Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела и выбыл на три месяца, сообщается в официальном Twitter клуба.
В прошлом сезоне 23-летний Демидов в составе «Сибири» набрал в матчах КХЛ 25 (10+15) очков.
??Плохие новости у нас в преддверии сезона.— Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 19, 2019
Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела и выбыл на три месяца. https://t.co/jia9oSTfpA