Защитник «Сибири» Николай Демидов выбыл на три месяца из-за травмы

Защитник «Сибири» Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела и выбыл на три месяца, сообщается в официальном Twitter клуба.

В прошлом сезоне 23-летний Демидов в составе «Сибири» набрал в матчах КХЛ 25 (10+15) очков.

??Плохие новости у нас в преддверии сезона.



Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела и выбыл на три месяца. https://t.co/jia9oSTfpA — Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 19, 2019

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