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Защитник «Северстали» Кирилл Адамчук вернется в «Ак Барс»

13:00
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов на итоговой пресс-конференции объявил о возвращении в казанский клуб защитника Кирилла Адамчука.

«Кирилл Адамчук возвращается в команду. Весной у него заканчивается контракт с «Северсталью», и мы будем решать его судьбу — он либо останется в команде, либо уйдет в аренду, если ее узаконят. Все будет зависеть от того, как он покажет себя на предсезонке», — сказал Якубов.

В сезоне-2020/21 26-летний защитник провел 57 матчей в КХЛ, в которых набрал 16 (5+11) очков.

(Артур Хайруллин)

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