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Сегодня, 11:34

Коробов — о матче против «Северстали»: «Главное, не бояться ответственности и выполнять тренерские установки»

Мария Гусева
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».

«Матч будет похож на тот, что был в Минске, а по накалу эмоций — еще жарче. Все прекрасно понимают ситуацию. Главное, не бояться ответственности и выполнять тренерские установки. Будем отталкиваться от игры в свой хоккей», — цитирует пресс-служба клуба Коробова.

Матч «Северсталь» — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 22 января. Начало встречи — 17.00 мск.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/dmitriy-korobov-match-budet-pokhozh-na-tot-chto-byl-v-minske-a-po-nakalu-emotsiy-eshchye-zharche/
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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
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