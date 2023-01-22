Коробов — о матче против «Северстали»: «Главное, не бояться ответственности и выполнять тренерские установки»

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».

«Матч будет похож на тот, что был в Минске, а по накалу эмоций — еще жарче. Все прекрасно понимают ситуацию. Главное, не бояться ответственности и выполнять тренерские установки. Будем отталкиваться от игры в свой хоккей», — цитирует пресс-служба клуба Коробова.

Матч «Северсталь» — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 22 января. Начало встречи — 17.00 мск.