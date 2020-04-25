«Зачем этого ублюдка взяли? Я же говорил, что он никакой». Форвард «Салавата» рассказал, как болельщики прокомментировали его первый матч после возвращения из НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников во время лайва на YouTube-канале «СЭ» рассказал о своем первом матче за уфимский клуб и то, как его игру прокомментировали болельщики в интернете.

— Почему вы прекратили обновлять инстаграм?

— У меня есть закрытый аккаунт для родных и друзей.

— То есть вы избегаете общения с болельщиками через директ? Наверняка вам показывали ваши партнеры, что им там пишут, особенно после поражений.

— В соцсетях я с болельщиками не общаюсь. После игры у нас на арене открытый доступ. Они могут дождаться нас, что-то сказать или спросить. Считаю, что боты, которые пишут о том, что они проиграли ставку или еще чего-то там — это не настоящие болельщики. А настоящие болельщики в Уфе есть, они приходят на арену и они замечательные.

— Ладно, еще пишут про ставки. Есть ведь и совсем отвратительные оскорбления, угрозы.

— У меня была такая история. В первой игре за «Салават Юлаев» в КХЛ мы играли с «Куньлунем» в гостях. Я забил, отдал, реализовал послематчевый буллит. Потом, уже в серии дополнительных бросков не забил, а «Куньлунь» забил. Мне после игры ребята показали комментарий: «Зачем этого ублюдка взяли, я же говорил, что он никакой». (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)