«Йокерит» в овертайме победил «Адмирал»

«Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победил «Адмирал» (4:3 ОТ).

Победную шайбу забросил защитник Сами Леписте, который ранее сравнял счет за 26 секунд до конца третьего периода.

Команда из Владивостока потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ломако — 4 (Силаев, Коростелев), 13:14 — 0:1. М. Ниеми — 1 (Савинайнен, Леписто), 14:09 — 1:1. Силаев — 1 (Коростелев), 23:26 — 1:2. Регин — 15 (бол., Эронен, О`Нилл), 27:51 — 2:2. Юнг — 13 (Бакош, Вихарев), 48:39 — 2:3. Леписто — 7 (Контиола, Регин), 59:34 — 3:3. Леписто — 8 (О`Нилл), 63:25 — 4:3.

Вратари: Калниньш (58:02 — 59:34) — Красоткин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (14+18+5+4) — 23 (10+3+7+3).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

23 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 8491 зритель.