«Йокерит» дома обыграл «Салават Юлаев»

«Йокерит» победил «Салават Юлаев» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ииро Пакаринен, Ессе Йонсуу и Марко Анттила. У гостей забил Евгений Лисовец.

«Йокерит» набрал 34 очка и занимает шестое место на Западе. У «Салавата» 43 очка и третья позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Пакаринен — 7 (Фриман, Крейчик), 13:06 — 1:0. Лисовец — 2 (Кугрышев, Воробьев), 17:17 — 1:1. Йоэнсуу — 8 (О`Нилл), 48:48 — 2:1. Анттила — 4 (п.в.), 59:36 — 3:1.

Вратари: Калниньш — Тарасов (58:49 — 59:36).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (14+8+5) — 32 (9+14+9).

Судьи: Васильев, Сергеев.

2 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».