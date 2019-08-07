"Йокерит" обыграл "Сибирь" в товарищеском матче

"Йокерит" одержал победу над "Сибирью" (4:3) в товарищеском матче. В составе финской команды отличились Хенрик Хаапала, Микко Лехтонен, Петри Контиола и Джессси Йоэнсуу.
Хоккей
Товарищеский матч
"Сибирь" (Новосибирская область) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Голы: Хаапала – 1 (бол., Грант), 8:19 – 0:1. Лехтонен – 1 (бол., Контиола), 10:28 – 0:2.Тимашов – 1 (бол.), 21:43 – 1:2. Саюстов – 1 (бол.), 29:04 – 2:2. Контиола – 2, 34:35 – 2:3. Миловзоров – 1 (бол.), 35:00 – 3:3. Йоэнсуу – 1, 38:01 – 3:4.
Вратари: Сятери – Калныньш.
7 августа.
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