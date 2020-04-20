Нападающий Якоб Берглунд может стать игроком «Трактора». Челябинский клуб уже интересовался 28-летним шведом год назад, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Сезон-2019/2020 стал для форварда дебютным в КХЛ. Его первым клубом было рижское «Динамо», вторым — «Нефтехимик». 12 марта клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон.

В КХЛ Берглунд приехал из «Крефельда», где стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Германии и занял четвертое место в списке лучших бомбардиров всего сезона — 52 (32+20) очка в 51 матче. Хотя его команда даже не попала в плей-офф. Партнерами шведа по «Крефельду» были два российских хоккеиста: вратарь Илья Проскуряков и нападающий Кирилл Кабанов.