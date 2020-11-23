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Ягр: «После первого года в Омске не хотел возвращаться в НХЛ»

19:20
Яромир Ягр. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яромир Ягр. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Легенда мирового хоккея, чешский форвард Яромир Ягр на пресс-конференции в Москве, посвященной 70-летию «Авангарда», рассказал о первом сезоне в омском клубе во время локаута в НХЛ-2004/05.

— Когда я узнал, что «Авангард» будет праздновать 70-летие, то очень обрадовался, — подчеркнул Ягр. — Это большая история хоккея. Это солидная дата. Когда я играл в НХЛ в 2017, лиге исполнялось 100 лет. Но и 70 — это много, ведь клуб создали сразу после Второй мировой войны. Я очень рад, что я могу участвовать в этой истории.

Когда меня пригласили в «Авангард» впервые, я не знал ничего ни о городе, ни о клубе. Но игра за омский клуб стало одним из самых ярких моментов в моей карьере. Помню, после локаутного сезона я даже не хотел возвращаться в НХЛ. Да, я вернулся, но потом играл еще три года. (Марат Сафин)

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