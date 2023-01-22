Вудкрофт — о матче с «Северсталью»: «Сложная игра, сложный соперник. Исход игры определили ошибки»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2).
«Очень сложная игра, сложный соперник. Исход игры определили ошибки. Мы слишком много энергии оставили в своей зоне, обороняясь. Нам не хватило энергии в зоне атаки. Во время наших атак мы выглядел уставшими. Нужно пересмотреть нашу игру. Нам нужно двигаться дальше. Готовиться к следующим играм, так как у нас впереди очень сложная неделя», — приводит пресс-служба «Северстали» слова Вудкрофта.
Также он высказался о перспективах команды на попадание в плей-офф.
«У нас есть еще игры впереди. Мы боремся за последние три строчки конференции с четырьмя командами. Нужно правильно подходить к игре, выполнять все требования, играть в наш хоккей. Просто добиваться результатов. Тут нет ничего сложного», — добавил тренер.
После этого матча минское «Динамо» опустилось на 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции (53 очка).
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|23.01
|15:30
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Сибирь – Амур
|- : -
|23.01
|17:00
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Металлург – Барыс
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|23.01
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Трактор – Ак Барс
|- : -
|23.01
|19:00
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