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Сегодня, 20:23

Вудкрофт — о матче с «Северсталью»: «Сложная игра, сложный соперник. Исход игры определили ошибки»

Алина Савинова
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2).

«Очень сложная игра, сложный соперник. Исход игры определили ошибки. Мы слишком много энергии оставили в своей зоне, обороняясь. Нам не хватило энергии в зоне атаки. Во время наших атак мы выглядел уставшими. Нужно пересмотреть нашу игру. Нам нужно двигаться дальше. Готовиться к следующим играм, так как у нас впереди очень сложная неделя», — приводит пресс-служба «Северстали» слова Вудкрофта.

Также он высказался о перспективах команды на попадание в плей-офф.

«У нас есть еще игры впереди. Мы боремся за последние три строчки конференции с четырьмя командами. Нужно правильно подходить к игре, выполнять все требования, играть в наш хоккей. Просто добиваться результатов. Тут нет ничего сложного», — добавил тренер.

После этого матча минское «Динамо» опустилось на 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции (53 очка).

Источник: https://severstalclub.ru/news/kreyg-vudkroft-ochen-slozhnaya-igra-slozhnyy-sopernik-2eeca75044/
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ХК Северсталь
Крэйг Вудкрофт
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