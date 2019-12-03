Вратарь минского «Динамо» Тейлор не сыграет с «Сочи» из-за проблем с визой

Канадский вратарь минского «Динамо» Дэнни Тейлор не участвовал в тренировке перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что он вынужден был вернуться в Минск сразу после выездного матча с «Барысом» из-за визовых проблем. В связи с этим он не сыграет против «Сочи». При этом в домашних матчах против «Северстали» и ЦСКА вратарь вернется в состав.

Матч «Сочи» — «Динамо» начнется в 19.30 по московскому времени.