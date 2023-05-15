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15 мая, 10:45

Вратарь «Авангарда» Демченко: «Хартли постоянно показывал видео. Вызывал к себе. Учил, как в школе»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Боб Хартли
Боб Хартли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» рассказал о работе канадского тренера Боба Хартли.

— Довольны, как сложился сезон «Авангарда»?

— Если брать концовку, то да. Началом, понятно, никто не доволен. Я предвидел, что такое произойдет. В мой неудачный сезон у «Трактора» тоже был очень длинный выезд по Дальнему Востоку. Предвидел, что может что-то пойти не так.

— С чем сложнее всего уживались, когда начинали сезон на выезде?

— С недостаточным временем на тренировки. Мы не могли нормально тренироваться. Тяжелее было тренерскому штабу, потому что они не могли что-то исправить в моменте.

— Понимаете, что не получилось у Дмитрия Рябыкина?

— Есть только догадки. Знает, наверное, только он, что хотел сделать. Он ставил систему, похожую на систему Боба Хартли. Но, на мой взгляд, мелкие детали, которые Боб постоянно втирал, упускались. Хотя, может быть, это просто не коснулось меня и я просто этого не видел.

Василий Демченко. «Сказал судье: «Не разговаривай со мной». За это меня удалили»

— Объясните, как Хартли втирал эти детали?

— Постоянно показывал видео. Вызывал к себе. Учил, как в школе.

В этом сезоне 29-летний голкипер провел за «Авангард» 55 матчей в регулярке, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.

В Кубке Гагарина-2023 «Авангард» дошел до финала конференции и уступил «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.

Василий Демченко
КХЛ
ХК Авангард
Боб Хартли
0
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
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Торпедо - Динамо М
4 - 2
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