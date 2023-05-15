Вратарь Демченко: «Мне все говорят, что я спокойный человек. А внутри бывает, что все кипит»
Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» объяснил, как боролся с эмоциональными переживаниями в течение карьеры.
— В одном интервью вы говорили, что стали спокойнее относиться к некоторым вещам. К каким?
— К пропущенным голам. Раньше я переживал, если, допустим, мне забьют в начале игры. Сейчас отношусь к этому спокойнее. Игра не закончена. Чем больше ты переживаешь, тем хуже делаешь себе.
— Тяжело было бороться с переживаниями?
— Это одна из польз, которую я получил в Канаде. Я стал спокойнее. Меньше вступаю в разговоры с судьями, хотя в конце сезона были причины, почему я так себя повел.
— Раньше для вас это было в порядке вещей?
— Такое было часто. Срывало крышу, и тем самым только вредил себе.
— Кажется, что это все не про вас.
— С виду мне все говорят, что я спокойный человек. А внутри бывает, что все кипит. Если уже началось, то я иду до последнего и могу схватить удаление.
— Какой самый яркий случай, когда вы вредили сами себе бьющими через край эмоциями?
— В бронзовый сезон с «Трактором» в Нижнекамске начал орать на судей. Сдвинул ворота. В итоге меня потом поменяли после второго периода, когда мы проигрывали.
— Большие штрафы за разговоры с судьями получали?
— «Десятки» получал, да. Помню, играли против «Авангарда» в Челябинске. Я что-то сказал судье. Потом он подъехал сзади меня, начал что-то говорить. А я ответил: «Не разговаривай со мной». За что он мне дал удаление. А это был конец матча, счет 1:1. Слава богу, выиграли в овертайме.
В этом сезоне 29-летний голкипер провел за «Авангард» 55 матчей в регулярке, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.
В Кубке Гагарина-2023 «Авангард» дошел до финала конференций и уступил «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3