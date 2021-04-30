Вратарь «Авангарда» Бобков может перейти в «Ак Барс»

По информации «СЭ», казанский «Ак Барс» заинтересован в подписании голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова, который имеет действующий контракт с клубом до конца сезона-2021/22.

При этом его переезд в Казань возможен только в случае, если омичи расторгнут соглашение с 30-летнем вратарем.

В текущем сезоне Бобков провел 37 матчей за «Авангард» и одержал с командой 22 победы. Вместе с омичами голкипер стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

(Иван Богун)