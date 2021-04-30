Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Локомотив» продлил контракт с Никулиным

13:13
Теги:

Форвард «Локомотива» Степан Никулин продлил контракт с ярославской командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Двусторонее соглашение с 20-летним хоккеистом будет действовать до окончания сезона 2023/24.

В минувшем сезоне Никулин провел 75 матчей в МХЛ, в которых набрал 88 (45+43) очков. Никулин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.

Читайте также

Без этого человека не было бы победы «Авангарда». Крылов далеко не идеален, но именно он вытащил клуб из болота
Учительница сломала школьнику шею в Ленобласти
Видео задержания автомойщика, установившего жучки на авто бизнесвумен
В ФРГ рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» санкциях против России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд