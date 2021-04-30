«Локомотив» продлил контракт с Никулиным
13:13
Форвард «Локомотива» Степан Никулин продлил контракт с ярославской командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Двусторонее соглашение с 20-летним хоккеистом будет действовать до окончания сезона 2023/24.
В минувшем сезоне Никулин провел 75 матчей в МХЛ, в которых набрал 88 (45+43) очков. Никулин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.
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