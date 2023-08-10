Вратарь «Адмирала» Серебряков рассказал, чем его поразил главный тренер Тамбиев
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о нюансах работы с главным тренером его команды Леонидом Тамбиевым.
— Расскажите, чем вас поразил Тамбиев?
— Поражает его желание побеждать, он хочет выигрывать в каждом моменте, в каждом матче. Человек буквально горит этим. Еще поражает, что после хороших матчей он может нас сильно отругать, а после плохих, когда ты уже думаешь, что тебе сейчас будет конец, может спокойно объяснить все.
— В ВХЛ он славился тем, что не выбирал выражения. В КХЛ это изменилось?
— Он может высказать недовольство, но какой-то жести нет.
— С вратарями он как общается?
— Все идет через тренера вратарей. Мы можем поговорить один на один, но разговоры идут больше о жизни, чем о хоккее, он не начинает меня учить ловить шайбы, — сказар Серебряков «СЭ».
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